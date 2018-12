Top départ pour les 72 heures de la mixité professionnelle !

Les "72 heures de la mixité professionnelle" ont lieu les 4,5 et 6 décembre 2018. Cette manifestation organisée par l’association Créations Omnivores vise à sensibiliser les jeunes et les salariés à l’importance de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre professionnel.

Trois jours d’événements interactifs et ludiques ! Un seul objectif : sensibiliser les jeunes et les salariés à la mixité et à l’égalité professionnelle. Cette année, parmi les évènements proposés dans les villes du Val-de-Marne : des jeux de théâtre, des tables rondes, des expositions, la projection de films, des rencontres avec des élèves, etc. Ces animations ont lieu à la Cité des métiers du Val-de-Marne de Choisy le Roi, au collège Roland Garros de Villeneuve-Saint-Georges, dans les missions locales et Points Information Jeunesse de Bonneuil, Cachan, Fresnes, l’Haÿ-les-Roses et Maisons-Alfort, dans les maisons de l’emploi de Chennevières et Sucy-en-Brie ainsi que dans les centres sociaux de Boissy-Saint-Léger. Depuis 2008, l’association Créations Omnivores mène des actions en faveur de la lutte contre les discriminations professionnelles. Depuis 2010, elle travaille notamment sur la question de l’élargissement des choix professionnels pour les filles par la réalisation de reportages ou de visites d’entreprises. L’association est soutenue par le Département du Val-de-Marne.

17% des métiers considérés comme mixtes

Outre la différence de salaires entre les hommes et les femmes qui subsiste - différence de salaire moyenne est de 20%, c’est également dans l’accès aux métiers les plus valorisés socialement que les inégalités sont notables. De la même façon, il existe des barrières sociales fortes empêchant les hommes de s’engager sur des métiers traditionnellement féminins. En France, seulement 17 % des métiers peuvent être considérés comme mixtes, c’est-à-dire comportant entre 40 % et 60 % de salariés des deux sexes. Une poignée de secteurs sont en grande partie responsables de cette forte segmentation : les secteurs du sanitaire et du social, le secteur éducatif et les secteurs de la construction et de l’industrie.