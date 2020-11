Transports : le forfait Améthyste étendu aux bénéficiaires de l'AEEH

Le forfait Améthyste permet d'obtenir la carte Navigo à une tarification spéciale de 25 euros par an sous certaines conditions d'éligibilité. Déjà accessible aux seniors non imposables, Améthyste est désormais disponible aux bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) de moins de 20 ans.

Déjà accessible aux seniors non imposables ou encore aux bénéficiaires de l'AAH (allocation de l'adulte handicapé), le forfait Améthyste est désormais accessible aux jeunes de moins de 20 ans en situation de handicap. Les bénéficiaires de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) peuvent ainsi profiter de ce forfait à 25 € par an.

Pour profiter du forfait Améthyste, la demande peut se faire en ligne, par voie postale en téléchageant le formulaire ou auprès d'une permanence départementale. Quelles étapes ?

ÉTAPE 1 : faire la demande de carte Navigo (dans une agence RATP ou sur le site iledefrance-mobilites.fr)

ÉTAPE 2 : faire la demande Améthyste

Pour la première demande, il est nécessaire de réunir les pièces justificatives suivantes :

Avis imposition complet des parents ou du foyer de rattachement

Notification d’attribution de l’ AEEH

Décompte AEEH de moins de 3 mois

Transports : pour une tarification plus juste

Dans un contexte sanitaire et économique compliqué fragilisant un peu plus certains publics, le Département consacre un effort significatif en matière d’action sociale, de pouvoir d’achat des ménages et d’investissements d’avenir. Ainsi, en 2020, le Département a renforcé ses dispositifs originaux en faveur du pouvoir d’achat des familles, comme le remboursement de 50% de la carte Imagine R (accessible à près de 67 000 élèves) et le forfait Améthyste à 25 euros par an (accessible à 53 000 seniors non-imposables).

Depuis peu, cette tarification sociale a donc été élargie aux enfants handicapés de moins de 20 ans, bénéficiaires de l'AEEH : 2 000 enfants sont ainsi éligibles, en Val-de-Marne, à une tarification plus juste.

Qu'est-ce que l'AEEH ? L’Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est une prestation financière destinée à soutenir les personnes assurant la charge d’un enfant en situation de handicap en compensant les frais d’éducation et de soins spécialisés. La demande d'AEEH est à faire auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne.

Le forfait Améthyste à 25 € par an pour certains publics

Le forfait Améthyste, c’est la possibilité d’obtenir la carte Navigo à tarif réduit (25 euros par an). Ce forfait est proposé par le Département du Val-de-Marne sous certaines conditions d’éligibilité. Ce forfait Améthyste s'adresse aux personnes résidant depuis au moins un an dans le Val-de-Marne et entrant dans l'une des catégories suivantes :

mineurs bénéficiaires de l' AEEH de moins de 20 ans ;

adultes handicapés de 20 ans et plus bénéficiaires de l'AAH ;

personnes invalides non imposables qui touchent une pension d’invalidité, qui sont allocataires de Pôle Emploi et qui n'exercent aucune activité professionnelle ;

mères médaillées de 60 ans et plus, non imposables et n'exerçant aucune activité professionnelle ;

adultes de 60 ans et plus : ancien combattant, veuve d’ancien combattant, orphelin de guerre ou pupille de la nation ;

personnes retraitées de 60 ans et plus, non imposables (Impôt net avant corrections inférieur ou égal à 61€) et n'exerçant aucune activité professionnelle.

A noter : les personnes retraitées imposables doivent utiliser le passe Navigo Senior d'Ile de France Mobilités. Elles peuvent profiter d'une aide départementale de 60€/an.