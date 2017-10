Un centre-ville apaisé et partagé à Vitry-sur-Seine

Le centre-ville de Vitry-sur-Seine réaménagé

Comment réamanéger le centre-ville de Vitry-sur-Seine pour que piétons, cyclistes, automobilistes et usagers de transport puissent circuler en harmonie ? Le Département du Val-de-Marne répond avec ce nouveau projet.

Ces neufs mois de travaux et de réaménagement ont permis de modifier le paysage urbain du centre-ville et d’améliorer le cadre de vie des habitants avec :

la création d’un espace piétonnier : mise en place de huit traversées piétonnes sécurisées et réaménagées et de trois ralentisseurs

l’amélioration de l’accès pour les personnes à mobilité réduite : mise aux normes d’accessibilité de quatre arrêts de bus

la transformation du paysage urbain: plantation de trente arbres, réaménagement de 490 mètres de voie de bus

la création d’espaces de terrasses et d’animation, la rénovation de l’éclairage public : implantation de trente nouveaux éclairages publics

l’élargissement du parvis de l’église Saint-Germain

« Les nouveaux aménagements me permettent d’aller plus facilement au marché et de traverser la rue en toute sécurité. Je suis plus rassurée quand nous sortons avec mes petits-enfants et ma fille. » Lucie, 78 ans.



En 2020, le nouveau tramway reliera Paris à Orly-Ville en 30 minutes

Ce projet de réaménagement du centre-ville de Vitry-sur-Seine reflète l’engagement du Département pour faciliter les déplacements quotidiens des Val-de-Marnais. Ces travaux ont été réalisés de manière coordonnée avec les travaux du Tram 9 et de la gare du Grand Paris Express.

« Les véhicules roulent moins vite. Au quotidien, je trouve le cœur de la ville plus agréable. Il y a aussi des places réservées pour les livraisons. Tous les usages cohabitent ensemble, c’est bien. » Un commerçant de l’avenue de l’Abbé Roger Derry.

L’inauguration du mail de l’avenue de l’Abbé Roger Derry a lieu le samedi 21 octobre à 11h au mail piétonnier Roger Derry.