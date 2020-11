Un nouveau "Bus Bords de Marne" pour relier Fontenay-sous-Bois à Chelles : donnez votre avis !

Ce projet de transports en commun en site propre (TCSP) consiste à réaliser des voies dédiées aux bus et aux cyclistes et à créer une nouvelle ligne de bus le long de l’ancienne RN34, entre les pôles de Val-de-Fontenay et de Chelles-Gournay RER. Du 9 novembre 2020 au 8 février 2021, une concertation préalable propose de s'informer et d’échanger pour enrichir le projet et le faire évoluer grâce aux avis exprimés : donnez votre avis !

Informez-vous et donnez votre avis : une concertation maintenue et adaptée aux mesures gouvernementales

Alors que le Conseil d’Île-de-France Mobilités a acté le lancement des études de schéma de principe de la future ligne de Transport en commun en site propre (TCSP) "Bus Bords de Marne" le 8 octobre dernier, une phase de concertation préalable au projet est lancée du 9 novembre 2020 au 8 février 2021, dans le respect des nouvelles mesures gouvernementales annoncées le 29 octobre dernier.

Riveraines et riverains, usagères et usagers de l’ex-RN34, voyageurs et voyageuses, entreprises, associations et collectivité : vous êtes toutes et tous invités à vous informer et à vous exprimer sur le projet :

Rendez-vous sur le site internet bus-bordsdemarne.iledefrance-mobilites.fr :

Vous pourrez y laisser votre avis via :

Une carte participative dans laquelle vous pouvez géolocaliser votre avis, une question ou une proposition sur le projet ; ou encore consulter et commenter les autres avis.

Un formulaire de dépôt d’avis

Des rencontres à venir :

Avec les mesures gouvernementales annoncées, les modalités de concertation sont en cours d’ajustement. Tenez-vous informés en vous abonnant ici aux actualités du projet : vous recevrez une notification par mail quand celles-ci seront définies.



Intention d'aménagements, vue sur la rue Carnot et le carrefour Bobet/Carnot à Fontenay-sous-Bois

Un TCSP le long de l'ancienne RN34

Un moyen de transport rapide, fiable et confortable pour assurer une liaison et des correspondances efficaces

Le projet consiste à réaliser des voies dédiées aux bus et à créer une nouvelle ligne de bus entre Val de Fontenay et Chelles-Gournay, en reprenant en partie l’itinéraire de l’actuelle ligne 113. Le projet s’accompagnera d’une réorganisation du réseau de bus local pour maintenir une desserte à Nogent-sur-Marne RER et au-delà de la gare de Chelles-Gournay. En Val-de-Marne, ce futur bus en site propre « Bords de Marne » empruntera l’ex-RN 34, soit les routes départementales 86 et 34. Cet axe dessert 7 communes et 3 départements (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Seine-et-Marne). A l’heure actuelle, 25 lignes de bus fortement fréquentées desservent le secteur, dont 4 lignes majeures (113, 303, 114 et 127) : elles cumulent à elles seules plus de 60 000 voyageurs et voyageuses par jour. Ce projet va permettre de fluidifier le trafic routier et désengorger ces lignes de bus. Il participe aussi au dynamisme du Pole Val de Fontenay, pôle économique et d’interconnexion majeur de l’Est Parisien (RER A, RER E et futurs lignes de métro du Grand Paris Express prolongement du métro 1, M15, tram T1).

17 stations sur 7 communes

3 gares desservies : Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance et Chelles-Gournay

Les aménagements seront conçus de manière à donner à chaque usager sa place dans l’espace public (usagers des transports en commun, cyclistes, piétons, automobilistes, …). Ils impliqueront une réduction de la capacité routière sur certains tronçons.

Un nouveau dépôt-bus permettra d’assurer l’entretien, le nettoyage et le stationnement des futurs bus articulés Bords de Marne.

En 2019, le Conseil départemental du Val-de-Marne a participé au financement des premières études à hauteur de 100 000 euros. Lors de la séance du 18 octobre dernier, le Département s'est engagé à financer 250 000 euros, soit 10% du coût des études de schéma de principe et du dossier d’enquête publique qui s’élèvent à 2 500 000€ HT.