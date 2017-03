Un nouveau bus pour promouvoir la santé des jeunes dans tout le Val-de-Marne !

Photo : E. Legrand

Créé à l'origine pour informer sur la toxicomanie et le Sida, le Bus Prévention Santé se déplace dans tout le département pour informer, partager et promouvoir la santé, en particulier des adolescents. Dès les premières classes de collège, il intervient aujourd'hui aussi bien sur les questions de la nutrition, des maladies sexuellement transmissibles que du cyber-harcèlement. En 2016, 34 collèges ont ainsi bénéficié de ce dispositif.

« Des banquettes confortables, des couleurs apaisantes... Tout est mis en place pour libérer la parole et inciter à la discussion, avec l'animateur et surtout entre jeunes » explique Jeanne Boucher, cheffe du service Prévention de la Santé de l'Adolescent au Département du Val-de-Marne.

Un dispositif itinérant pour aller à la rencontre des jeunes et des familles les plus précarisées



Photo : E. Legrand

Le Val-de-Marne travaille avec les établissements scolaires du territoire mais également avec les villes et les associations. Le 1er décembre, à l'occasion de la Journée Mondiale de lutte contre le SIDA, le Bus Prévention Santé était mobilisé à la gare de Choisy-le-Roi : avec les services municipaux et l'association AIDES, le Val-de-Marne a ainsi proposé aux usagers de la gare un dépistage gratuit.

Pour Octobre rose, le Bus prévention Santé participe également en incitant les femmes au dépistage du cancer du sein.

Réduire les inégalités d’accès à la santé, c’est tout l’objectif de ce dispositif. Marie Kennedy, vice-présidente chargée de la petite enfance et la protection maternelle et infantile, précise : « Le Bus Prévention Santé nous permet de déplacer nos équipes et nos dispositifs pour aller à la rencontre des jeunes et des familles les plus précarisées. »