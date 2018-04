Un nouveau tunnelier pour la future station de pompage anti-crue à Vitry

Josiane Martin est la directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne et désormais la marraine d'un tunnelier ! En effet, la tradition veut que ces engins servant à percer des tunnels portent un nom féminin en référence à Sainte-Barbe, protectrice des mineurs et des travailleurs en milieu souterrain. Le micro-tunnelier "Josiane" creusera un tunnel de dimension réduite, 1,40m de diamètre, pour passer sous les voies ferrées du RER C. L'objectif est de créer une station de pompage anti-crue à Vitry-sur-Seine.

Cet ouvrage permettra au réseau d’eaux pluviales de continuer à s’écouler dans la Seine lors de sa crue et ainsi d'assurer la protection de la majeure partie de la ZAC des Ardoines (70 hectares). Son rôle sera également d’assurer la dépollution particulaire des eaux pluviales rejetées en Seine. Le montant des travaux est de 17 millions d’euros. Le chantier, débuté en janvier 2017, devrait s'achever en janvier 2019.

Ce chantier traduit l’expertise du Département dans le domaine de l’eau et de l’assainissement et inscrit la collectivité dans une démarche environnementale, puisque cet ouvrage, permettra d’améliorer la qualité de l’eau rejetée dans le milieu naturel et par là d’assurer un cadre de vie plus sain à tous les val-de-marnais.

Une nouvelle station de pompage anti-crue à Vitry-sur-Seine

Le Département construit à Vitry-sur-Seine une station de pompage anti-crue. Située à proximité du viaduc de l’autoroute A86, elle prendra place au coeur d’un vaste secteur en renouvellement urbain : le quartier des Ardoines. Le Département, en partenariat avec la Ville, veille notamment à l’intégration paysagère de cet ouvrage au sein du projet architectural du quartier.

Cet ouvrage du réseau départemental d’assainissement est un maillon essentiel de la gestion des eaux pluviales en ville et une infrastructure de protection du réseau d’assainissement contre les inondations.

En période de crue, elles limitent les inondations « par reflux de réseau » et donc le nombre d’habitants impactés par la crue.