Un pas vers l’emploi : retrouvez en ligne le catalogue des actions d’insertion

Plus de 100 actions au choix

Logement, mobilité mais aussi maitrise de la langue française, culture, modes de garde et usages numériques… Le Département propose une large offre d’actions pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle des publics les plus fragiles du Val-de-Marne.

Afin d’améliorer l’information sur ces actions d’insertion professionnelle, l’ensemble de l’offre est aujourd’hui accessible en ligne sous la forme d’un catalogue.

Le Département accompagne ainsi les personnes en insertion sociale et professionnelle en proposant une centaine d’actions chaque année.

>> Avec le catalogue complet des actions d’insertion professionnelle proposées par le Département, trouvez l’action qui vous correspond !

Des actions pour faciliter l'insertion professionnelle





Cliquez pour découvrir notre catalogue en ligne "Un pas vers l'emploi" Le Département s’engage pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle des publics les plus fragiles du Val-de-Marne : avec son programme d’action départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) qui contient près de 200 opérations planifiées jusqu’en 2021. Il agit ainsi globalement sur l’insertion des personnes afin qu’elles accèdent à l’autonomie, à la citoyenneté et à un emploi.

Ces actions sont à destinations de tous les Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises, et en particulier les publics les plus fragiles : publics en précarité sociale, jeunes majeurs suivis par l’aide sociale à l’enfance, adultes en situation de handicap…