Une nouvelle ligne de bus RATP pour relier Paris à Vitry-sur-Seine : bienvenue à la ligne 25 !

Suite à la mobilisation du Conseil départemental du Val-de-Marne et des villes d'Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine, Île-de-France Mobilités a voté la création d’une nouvelle ligne RATP : à partir du samedi 20 avril, la ligne 25 relie la Bibliothèque François Mitterrand à la rue du Port à l’Anglais à Vitry-sur-Seine.

Conformément à la demande du Département, la nouvelle ligne 25 est mise en service le samedi 20 avril 2019. Ce bus circule du lundi au vendredi de 6h à 22h35, et ce toute l’année. À l’heure de pointe, un bus toutes les 5 minutes dessert les arrêts situés entre Paris et la place Gambetta (Ivry).

En 2020, son itinéraire sera prolongé jusqu’au pont du Port à l’Anglais à Vitry-sur-Seine. Un bus toutes les 10 minutes desservira alors les arrêts compris entre la place Gambetta (Ivry) et le pont du Port à l’Anglais (Vitry).

En heures creuses, un bus desservira toutes les 15 minutes l'ensemble des arrêts de la ligne.





Itinéraire de la nouvelle ligne de bus RATP 25.

Une ligne de bus pour préfigurer le TZEN 5

La ligne 25 accompagne ainsi la transformation urbaine en cours le long de la Seine en assurant une liaison efficace vers Paris depuis les quartiers d’Ivry Confluences et de Vitry Port à l’Anglais. Cette nouvelle ligne préfigure l’arrivée du TZEN5. Ce nouveau mode de transport collectif, à mi-chemin entre le tramway et le bus, desservira 19 stations entre le 13e arrondissement de Paris et Choisy-le-Roi. Il s’agira d’un bus articulé de grande capacité qui circulera dans une voie réservée aux bus, un moyen efficace de relier les quartiers situés entre la Seine et la ligne du RER C.

Le coût de fonctionnement, de 1 301 583 € par an, est pris en charge par le budget d’Île-de-France Mobilités auquel le Département contribue.