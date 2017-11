Une semaine consacrée aux métiers du Grand Paris Express en Val-de-Marne !

Dans les cinq prochaines années, la création du Grand Paris Express va engendrer plus de 15 000 emplois pour 45 chantiers dans le Département. La cité des métiers du Val-de-Marne organise une semaine dédiée aux nouveaux métiers du Grand Paris Express pour les jeunes (étudiants, lycéens), demandeurs d’emplois, salariés en reconversion, professionnels de l’éducation, de la formation de l’emploi et de l’insertion.



A travers des dizaines d’initiatives dans tout le département (salons, conférences, rencontres, ateliers), l’objectif est de permettre aux Val-de-Marnais de rencontrer des professionnels, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, pour faire comprendre leur métier, les formations qui permettent d’y accéder et les opportunités d’emplois.

A terme, le Grand Paris Express traversera en rocade sur 200km les départements franciliens de petite couronne. Le département du Val-de-Marne accueillera la première ligne de ce métro automatique. La ligne 15 Sud (Pont de Sèvres/Noisy Champs) entrera en service en 2022.

Organisateurs : la Cité des Métiers du Val-de-Marne, les Missions locales du Val-de-Marne, les territoires Paris-Est-Marne et Bois, Grand Paris Sud-Est Avenir et Grand-Orly Bièvre, FACE Val-de-Marne, la Société du Grand Paris.

EXPOSITION PHOTO D'ORBIVAL - LE METRO : DES EMPLOIS POUR LES VAL-DE-MARNAIS

Etude préventive et préparation du terrain, organisation du chantier, installation des équipements... les Val-de-Marnais qui travaillent sur le chantier du Grand Paris Express sont mis en scène. A travers une série de photos, les visiteurs sont plongés au coeur du chantier. Au fur et à mesure de l'avancée des travaux du Grand Paris Express, de nouvelles séries de portraits verront le jour. L'exposition photo de l'association Orbival retrace ce projet citoyen : le plus grand projet urbain en Europe souhaité, construit et utilisé par les Val-de-Marnais.

Du 20 novembre au 12 janvier à la Cité des métiers du Val-de-Marne (14 rue Waldeck-Rousseau à Choisy-le-Roi).

Dès le jeudi 30 novembre à la Maison du métro de Champigny (142 avenue Roger-Salengro à Champigny-sur-Marne). Vernissage à 18h.