"Val'horizon nos projets" : favoriser l'autonomie des seniors grâce à des initiatives innovantes

Soutien aux seniors et à leurs proches : 114 projets pour l’autonomie

Pour la 6e année consécutive, la conférence des financeurs du Val-de-Marne accompagne et soutient des porteurs de projets en faveur de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et de leurs proches aidantes et aidants. Le 29 avril 2021 en réunion plénière, les membres de la conférence ont acté à l’unanimité le soutien de 114 projets qui seront déployés en 2021 sur le Val-de-Marne par 73 porteurs de projets.