Véligo : 196 nouveaux abris sécurisés pour vos vélos près des gares du Val-de-Marne

Photo : C. Petit

Au cours du mois d'octobre, le déploiement de Véligo se poursuit : des places de stationnement abritées pour vélo ont été créées dans les villes de Sucy-en-Brie, Rungis et de Vincennes. Cette troisième phase d'installation s'achèvera à Nogent-sur-Marne et Joinville-le-Pont. Au total, ce sont 196 nouveaux abris sécurisés qui seront ainsi déployés dans ces cinq nouvelles villes du Val-de-Marne d'ici à la fin de l'année. L'objectif final est la mise en service de 1600 nouvelles places de stationnement abritées lors de la quatrième et dernière phase du projet Véligo.

Véligo : offrir des abris vélo sécurisés pour favoriser les modes de déplacements doux

Le Département encourage la pratique du vélo en investissant dans la création d'espaces "Véligo" dédiés aux stationnements des vélos à proximité des gares ou stations. Les deux premières phases d'installations ont eu lieu entre 2015 et 2017. En concertation avec les villes et subventionnée à hauteur de 70% par Île-de-France Mobilités, l’intervention du Département a eu lieu dans 12 villes en Val-de-Marne : Cachan, Champigny-sur-Marne, Chevilly-Larue, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Maisons-Alfort, Rungis, Saint-Mandé, Sucy-en-Brie, Villeneuve-Saint-Georges, Vincennes et Vitry-sur-Seine.

L’ensemble des actions menées en faveur de la pratique du vélo répond à l’objectif principal de la politique cyclable du Département : faire du vélo un mode de transport quotidien. En parallèle, 245km de pistes cyclables ont été réalisées, avant la création en 2020, d’un réseau cyclable d’environ 500km.