Venez fêter la nature dans le Val-de-Marne

Zoom sur

Ce jeudi 21 mars, les 7 président·es des départements franciliens étaient à nouveau réunis pour présenter les premiers projets qui seront financés par le Fonds de Solidarité et d'Investissement Interdépartemental (FS2i). Dès 2019, le fonds de 150 millions d’euros permettra de donner vie et d’accélérer la réalisation de 109 projets qui participent à la réduction des inégalités territoriales et améliorent le cadre de vie des habitants et des habitantes.