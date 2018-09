Villages vacances : les inscriptions d'hiver sont ouvertes !

Les inscriptions d'hiver sont ouvertes ! A partir du lundi 17 septembre 2018, les Val-de-Marnais qui souhaitent partir dans un des villages vacances du Département peuvent faire leur demande de réservation sur le site http://villages-vacances.valdemarne.fr. Depuis près de 40 ans, le Val-de-Marne s’engage en faveur de l’accès aux vacances pour tous en proposant des tarifs calculés en fonction du quotient familial.

Plus de 10 000 Val-de-Marnais y sont accueillis tous les ans

Les villages vacances 3 étoiles Guébriant situé en Savoie et Jean Franco situé en Haute-Savoie proposent des séjours en pension complète pour les adultes et les enfants, en hiver, au printemps et en été. Les tarifs comprennent des formules tout compris : hébergement, pension complète, fourniture des draps et animations qui ont lieu à l’intérieur du village (ping-pong, baby-foot, billard, bibliothèque, ludothèque, salle informatique, salle de télévision, spectacles, animations, soirées festives, cours de gym) et dans les clubs enfants (accueillent les enfants et les jeunes de 3 mois à 17 ans, durant les vacances scolaires de la zone C. En dehors de ces périodes, seuls les enfants de 3 mois à 5 ans sont accueillis).

Ski, luge, raquettes… Découvrez les activités proposées en vidéo

Situés dans des décors renversants en plein cœur des Alpes, les Villages vacances de Guébriant et Jean Franco vous proposent des programmes sportifs et ludiques à la fois, riches en émotion pour un séjour à la montagne inoubliable.