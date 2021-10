Découverte de la crèche René-Rousseau à Champigny-sur-Marne

Située à Champigny-sur-Marne, entre le boulevard Stalingrad et le stade René-Rousseau, la crèche départementale René Rousseau à Champigny-sur-Marne peut accueillir 60 enfants.

D'une surface de 1 000 m² répartie sur deux niveaux, ce nouveau bâtiment, conçu par le Studio AFL (Architecture Frédéric Lebard) et sous maîtrise d'ouvrage du Département, a été pensé en collaboration avec les éducateurs, pour le confort des enfants accueillis et celui des personnels. La crèche est ergonomique : elle offre un jardin dédié aux bébés au rez-de-chaussée et une terrasse protégée à l’étage pour les plus grands.

En guise de geste architectural, l’alignement d’arbres du boulevard est rappelé sur la façade du bâtiment. Le végétal est également présent à l’intérieur du bâtiment jusque dans les porte-manteaux des enfants en forme de feuille.

Un investissement durable

La construction et les matériaux employés sont respectueux de l’environnement et performants d'un point de vue énergétique. Le chauffage est raccordé au réseau de chaleur de la ville (géothermie) et le bâtiment bénéficie d'une ventilation double flux.

Un soin particulier a également été apporté à la conception phonique de ce nouveau bâtiment, afin d’isoler la crèche René-Rousseau du boulevard de Stalingrad.

Budget de la construction : 5,4 millions d'euros portés par le Département, avec une participation de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) à hauteur d'1 million d'euros.