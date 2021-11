Visite guidée de la crèche départementale Anne-Sylvestre à Chevilly-Larue

L'ancienne crèche Roosevelt a été relocalisée et agrandie au sein de locaux neufs dans un immeuble résidentiel, rue Edison à Chevilly-Larue. Nommée en hommage à l'auteure-compositrice-interprète Anne-Sylvestre, c'est une crèche spatieuse de 941 m², située en rez-de-chaussée et facile d'accès.

La crèche départementale Anne-Sylvestre peut accueillir 60 jeunes enfants

La structure peut accueillir 20 jeunes enfants de plus soit 60 au total. De plus, cette crèche offre de grands volumes dédiés aux espaces de vie et des aires de motricité prévues pour chacun des niveaux des enfants accueillis. En effet, le projet a été conçu en collaboration avec les personnels pour prendre en compte le confort de tous. Il répond aux normes sécuritaires, thermiques et acoustiques contraignantes. Ainsi, le bois en tant que matériau noble, isolant thermique et phonique, est omniprésent des murs aux plafonds, il renforce la chaleur des lieux.

Performance énergetique et luminosité au cœur du projet

Le bâtiment est équipé de chauffage par le sol et de système de ventilation double flux pour contrôler la température intérieure. La performance énergétique du bâtiment est au coeur du projet pour qu'il soit certifié label BBC effinergie (sobre en consommation énergie et peu d'émissions carbone).

A l'intérieur, chaque section s'identifie par un coloris (jaune, orange ou vert) qui se décline sur les cloisons, stores et mobilier. La crèche revêt des sols très clairs et les éclairages gradués afin de favoriser une ambiance lumineuse agréable, malgré la profondeur des espaces. De même, chacun des espaces d'accueil des enfants s'ouvre sur un jardin d'un peu plus de 500 m², espace paisible, équipé de jeux et de sols souples, à l'ombre de deux grands platanes.

Budget de la crèche Anne-Sylvestre

Le budget de la crèche s'élève à 4,24 millions d'euros d'investissement de la part du Département, auxquels s'ajoutent des financements de la CAF de 690 000 € et de Grand Paris Aménagement (GPA) de 600 000 € au titre du programme des équipements publics de la ZAC.