Des formations gratuites pour les associations en janvier et février 2017 !

Vous avez le projet de créer une association ? Vous vous investissez depuis peu dans une association existante ? Vous souhaitez développer votre structure ? Le Département du Val-de-Marne vous propose des formations gratuites en janvier et février 2017.

Construire un projet avec méthodologie

Avoir une idée c’est bien, mais comment passer de l’idée au projet ? Quelles sont les étapes à ne pas oublier ? Comment constituer un dossier pour présenter un projet ? Comment développer un argumentaire efficace ?

Mardi 10 janvier de 9h30 à 17h00

Anticiper et évaluer les situations conflictuelles

Comment déceler les risques de conflits et les gérer quand ils apparaissent. Quelle communication, quelles techniques adopter pour désamorcer le conflit ?

Mardi 17 janvier de 9h30 à 17h00

Rechercher des financements pour un projet de solidarité internationale

Pour se réaliser, mon projet à l’étranger a besoin d’être soutenu financièrement. Vers quels types de partenaires puis-je me tourner ? Quelle est la différence entre subvention et mécénat ? Comment intéresser les différents financeurs à mon projet ?

Samedi 21 janvier de 9h30 à 12h30

Les bases de la comptabilité associative

La comptabilité associative ne s’improvise pas ! Vous êtes novice et souhaitez vous familiariser avec la comptabilité tout en douceur ? Quel type de comptabilité adopter ? Comment enfin appréhender la logique et le vocabulaire comptable ?

Mardi 24 janvier de 18h00 à 21h00

Concevoir un site Internet pour son association

Etre présent sur le net est essentiel pour votre association. Vous souhaitez vous lancer, mais comment organiser vos contenus ? Comment, techniquement, créer votre site ? Quel logiciel choisir ?

Jeudi 2 février de 9h30 à 17h00

La comptabilité associative en partie double (1ère partie)

Je dois ou souhaite pour mon association tenir une comptabilité en partie double ? Comment passer d’une comptabilité simple à un outil plus élaboré ? Quelles sont les règles et les spécificités de la gestion comptable en partie double ?

Mardi 21 février de 9h30 à 17h00

Créer une association

Je souhaite créer une association mais qu’est-ce qu’une association loi 1901 ? Quel est son fonctionnement ? Quelles sont les démarches à effectuer ? Comment constituer le dossier de déclaration ?

Mercredi 22 février de 9h30 à 17h00

La comptabilité associative en partie simple

Une colonne « dépenses », une colonne « recettes » oui mais après ? Comment gérer au mieux sa trésorerie et mettre en place des comptes de résultats et bilans simplifiés ? Quels outils pour informatiser sa comptabilité et enregistrer les mouvements comptables ?

Jeudi 23 février de 9h30 à 17h

Etablir un budget prévisionnel

Elaborer le budget prévisionnel de l’association ou d’un projet est une étape incontournable. Par où commencer ? Comment le présenter ? Comment estimer les dépenses, les recettes à venir et ne rien oublier ?

Samedi 25 février de 9h30 à 12h30

Organiser une recherche de financements publics et privés

Les ressources de l’association ne permettent pas toujours de développer pleinement ses activités. Quels financeurs peut-on solliciter ? Comment chercher le financeur correspondant au projet, à l’activité ? Quelles sont leurs attentes ?

Mardi 28 février de 9h30 à 17h00

