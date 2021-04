Vous cherchez un job d'été ? Le Département recrute 100 emplois saisonniers !

Ces jobs en plein air vous intéressent ? Postulez ici !

Vous souhaitez travailler en plein air ? Devenez jardinier, jardinière, agent ou agente dans les parcs départementaux du Val-de-Marne lors d'un emploi saisonnier. Postulez auprès du Département et décrochez un CDD d’un mois renouvelable jusqu’à trois fois entre avril et septembre 2021.

Les conditions nécessaires ? Motivation, dynamisme, ponctualité, polyvalence et assiduité.

Des courts CDD pour un job d'été en plein air

Les 100 postes à durée déterminée ouverts s'inscrivent dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité dans les parcs départementaux sur la période printanière et estivale.

Les missions de jardinier, jardinière

Sous la supervision d'une ou un chef d'équipe, la recrue assurera les missions suivantes :

effectuer l'entretien des espaces gazonnés (tonte, découpe et ré-engazonnement),

réaliser le fleurissement estival des massifs et jardinières (préparation, plantation, arrosage et amendement),

entretenir les massifs d'arbustes, haies et plantes vivaces (taille manuelle ou mécanique avec mise en forme),

effectuer l'entretien général des espaces (désherbage manuel, ramassage des feuilles et des détritus, balayage et propreté),

contrôler, nettoyer les aires de jeux et bacs à sable.

Profil : sensibilité aux espaces verts, bonne condition physique, sens du travail en équipe, respect des consignes de sécurité.

Les missions d'agent, agente de parc

Sous la supervision d'une ou un chef d'équipe, la recrue assurera les missions suivantes :

accueillir les usagères et usagers,

veiller au respect du règlement et des règles de sécurité au sein des parcs,

informer le public sur le patrimoine historique, culturel et naturel des parcs

entretenir quotidiennement le site et les sanitaires.

Profil : responsable, calme en toutes circonstances, aimant le travail en extérieur et en bonne condition physique. Disponible et mobile (permis B indispensable).

Comment postuler ? Il est possible de postuler en ligne via les liens suivant poste de jardinier (F/H)

poste d'agent de parcs (F/H) Ou par voie postale à : Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne

Hôtel du Département - Direction des Ressources Humaines

94054 CRETEIL CEDEX Attention : les candidatures sont évaluées au fur et à mesure de leur réception.

Un coup de pouce pour les jeunes en difficulté

Les nouvelles mesures gouvernementales de lutte contre la propagation du virus Covid-19 contraignent à limiter les déplacements inter-régionaux. A l'arrivée des beaux jours, et compte-tenu du besoin des habitantes et habitants de se promener dans les parcs départementaux pour garder un équilibre de vie, le Département du Val-de-Marne anticipe un afflux de population dans les parcs départementaux ce printemps et cet été. Le Département renforce donc ses équipes d'agentes et agents d’accueil pour faire face à un accroissement temporaire d’activité et ainsi accueillir les usagères et usagers dans de bonnes conditions.

Dans ce contexte, il est proposé de recruter 100 jeunes, étudiantes et étudiants supplémentaires pour permettre de soutenir les équipes qui travaillent dans les parcs. Dans ce contexte difficile pour les jeunes de notre pays, ces recrutements doivent permettre aux futures et futurs recrutés de retrouver un équilibre de vie et soutenir leur situation financière.

Le Département recrute toute l'année sur divers métiers

#LeValDeMarneRecrute

Avec 8 000 agentes et agents, le Conseil départemental du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Ces actions rassemblent plus de 200 métiers dans des secteurs diversifiés tels que la petite enfance et la protection de l’enfance, l’action sociale, l’autonomie des personnes âgées et en situation de handicap, l’assainissement, l’environnement, les collèges, la voirie ou encore l’administration.

Cette diversité offre de nombreuses opportunités d’évolutions professionnelles. Retrouvez ici les principaux métiers qui recrutent au sein du Département.