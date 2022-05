396 - Juin 2022

Le Département est un acteur incontournable de la transition écologique et énergétique. Volontariste et transversale, sa politique se traduit au quotidien par différentes actions et missions : construction et rénovation de collèges, assainissement, gestion des espaces verts, modes de transport… Et, au-delà, par un accompagnement et des partenariats noués avec des acteurs du territoire, engagés en faveur de la lutte contre le changement climatique.