399

Pour permettre aux Val-de-Marnais les plus fragiles de sortir de la précarité et de retrouver un emploi durable, le Département se mobilise comme jamais il ne l'avait fait auparavant. Il donne une nouvelle impulsion à son action en matière d'insertion en renforçant l'accompagnement ainsi que le suivi des allocataires du RSA, et en musclant le budget dédié. Dès 2023, il adoptera un nouveau programme départemental d'insertion mieux adapté aux différents publics.