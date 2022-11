400

Les travaux de construction du téléphérique Câble 1 ont démarré en septembre dernier, entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges. Financé par le Département pour près de 40 millions d’euros, ce premier transport en commun par câble en Île-de-France constituera, en 2025, une amélioration considérable de la mobilité pour des milliers d’habitants de communes enclavées du sud Val-de-Marne. Et favorisera en outre le développement économique et urbain du territoire.