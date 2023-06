L'hôtel du Département, chef d'œuvre architectural

L'hôtel du Département / Préfecture vu de l'extérieur (©CD94) Inauguré en 1971 en présence du Président de la République Georges Pompidou, l'hôtel du Département (ou HDD) est l'œuvre de Daniel Badani, à qui l'on doit également le tribunal de grande instance de Créteil et les archives départementales. Il a été conçu de façon à s'intégrer harmonieusement dans son cadre environnemental, face au parc départemental.

Il se présente sous la forme d'un V ouvert sur le lac, d'une hauteur relativement réduite. Le sculpteur a travaillé en gravant le béton, avec un jet de sable projeté sous pression, laissant apparaitre le granit bleu de Bretagne.

Dans les jardins, un soin particulier a été apporté au traitement des 4 hectares, avec la plantation de 160 arbres d'essences diverses. Une sculpture d'Albert Féraud, "Métal d'encre" a été inaugurée en 1985 par le président du Conseil départemental, Michel Germa, pour le centenaire de la mort de Victor Hugo. Elle fait partie du fonds départemental d'art contemporain du Val-de-Marne.